Pochettino via dal PSG? Per l’allenatore c’è la pista Athletic Bilbao

In caso di addio ai parigini, Mauricio Pochettino potrebbe finire all’Athletic Bilbao. Le ultime indiscrezioni sull’allenatore

Mauricio Pochettino potrebbe finire all’Athletic Bilbao in caso di addio al PSG in estate. Questo è quanto riporta L’Equipe, che da settimane definisce imminente l’addio dell’allenatore argentino dai parigini, nonostante un contratto di ancora un anno.

Per questo motivo, il club basco si sarebbe mosso in anticipo offrendo la panchina a Pochettino, per un ritorno in Spagna, dove aveva già allenato l’Espanol.