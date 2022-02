ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pogba ha deciso: addio al Manchester United. Ultime sul futuro dei centrocampisti dei Red Devils

La permanenza di Paul Pogba al Manchester United sembrerebbe ormai un miraggio. Secondo quanto riferito dal The Telegraph, il centrocampista francese avrebbe preso una decisione definitiva sul suo futuro.

Dall’Inghilterra, infatti, riferiscono che Pogba avrebbe scelto di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno col Manchester United. Per il The Telegraph l’ex Juve avrebbe ricevuto già alcune proposte in vista della prossima stagione. Sono attese delle novità.