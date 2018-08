Il Barcellona prova a prendere Paul Pogba: dopo Vidal, i catalani vogliono rinforzare ulteriormente il centrocampo con l’ex Juventus

Dopo aver strappato Arturo Vidal all’Inter, il Barcellona ha intenzione di provare un nuovo colpo per rinforzare il centrocampo a disposizione del tecnico Valverde. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mundo Deportivo, il club blaugrana avrebbe messo gli occhi su Paul Pogba, centrocampista ex Juventus ora al Manchester United. Il giocatore, fresco Campione del Mondo con la sua Francia, non ha un rapporto idilliaco con José Mourinho e potrebbe dunque decidere di dire addio ai Red Devils, soprattutto se l’offerta di trasferimento arriva dal Barcellona, squadra dei sogni del francese, almeno stando a quanto detto dal suo procuratore Mino Raiola. L’operazione resta comunque difficile: lo United, infatti, chiede almeno 120 milioni di euro.