Pogba, il post del francese fa impazzire i social: «Stai benissimo con quella maglia»

Il post sui social di Paul Pogba fa impazzire i tifosi: si allena a Miami e lancia un messaggio criptico, le ultime

Paul Pogba fa sognare i tifosi del Real Madrid. Il centrocampista francese, attualmente impegnato in Florida per prepararsi alla nuova stagione, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae in azione con la maglia blanca accompagnata dalla didascalia: «I think it’s time». Un messaggio criptico che ha subito scatenato l’entusiasmo dei fan, convinti che il suo passaggio ai campioni d’Europa sia ormai cosa fatta. Da mesi Pogba è al centro di voci di mercato, ma questa volta il gesto social sembra voler suggerire qualcosa di più concreto. I tifosi hanno reagito in massa: «Pogba al Real Madrid. Affare fatto», «Tutte le strade portano a Madrid», «Stai benissimo con quella maglia», «Vieni a Madrid, ti dona» o ancora «Spero sia arrivato il momento giusto. Che Dio ti benedica».

L’ipotesi Real Madrid si aggiunge alle altre piste che circondano l’ex Juventus e Manchester United, su tutte quella del Monaco, interessato a lui e ad Ansu Fati per rilanciarsi in Ligue 1. Nelle ultime settimane anche l’Al-Ittihad ha riacceso i riflettori sul giocatore, sondando nuovamente il terreno per un suo trasferimento in Arabia Saudita. Pogba, intanto, è determinato a tornare in campo dopo una lunga assenza: l’ultima sua apparizione risale a settembre 2023, prima della squalifica per doping, poi ridotta a 18 mesi in appello. Ora, con il rientro sempre più vicino, resta da capire quale maglia vestirà. Se quella bianca del Real Madrid è solo un vezzo social o il preludio a un clamoroso rilancio ai vertici del calcio europeo.