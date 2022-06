Pogba Juve, in Inghilterra sicuri: non è ancora chiusa! Ci sono due rivali

Pogba Juve, trattativa non chiusa. Dall’Inghilterra rilanciano sulla possibile sfida tra i bianconeri e altre due società

La trattativa tra la Juve e Pogba per il ritorno del francese non è ancora chiusa.

In base a quanto riporta Sky Sports, infatti, manca ancora l’ultimo incontro tra Rafaela Pimenta e i bianconeri per definire l’accordo. In più il Polpo starebbe valutando le offerte di Psg e Real Madrid prima di decidere di tornare alla Juve.