Pogba Juve, la mossa di Nedved per il francese: le ultime

Pogba Juve, è Pavel Nedved a far saltare il banco. La mossa del vice presidente bianconero per il ritorno del francese

La Juve vuole rinforzare il centrocampo e ha un solo nome in lista e si chiama Paul Pogba. Il francese andrà via a zero dallo United e a muoversi in prima persona sarebbe stato Paverl Nedved.

L’ottimo rapporto tra i due ha strappato il sì al taglio dello stipendio, nonostante le avance del Psg. Pogba vuole la Juve e viceversa. la trattativa potrebbe prendere corpo in queste settimane. Lo scrive Tuttosport.