Pogba Manchester United, francese in panchina contro il Tottenham

Riparte la Premier League: Pogba escluso dall’undici titolare del Manchester United nella sfida a Londra contro i rivali del Tottenham

Il Manchester United torna in campo in Premier League per fronteggiare il Tottenham. Il manager dei Red Devils Ole Gunnar Solskjaer, tuttavia, ha deciso di far sedere Paul Pogba in panchina.

Il centrocampista francese, infatti, non compare nella formazione titolare compilata dal tecnico norvegese per il delicato incrocio di campionato con gli Spurs.