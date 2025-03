Pogba, Longoria lascia la porta aperta all’Olympique Marsiglia: le ultime sull’ex Juve

Quale futuro per Paul Pogba? ll Marsiglia tiene aperta la porta per l’arrivo del centrocampista ex Juve nella squadra di De Zerbi

Il presidente dell’Olympique Marsiglia, Pablo Longoria, ha lasciato aperta la possibilità di un arrivo di Paul Pogba al club francese. Il centrocampista, che ha recentemente visto la sua squalifica di quattro anni per doping ridotta a 18 mesi, è attualmente svincolato dopo che il suo contratto con la Juve è stato terminato. In una intervista a El Larguero, Longoria ha confermato che ci sono stati dei colloqui con il francese, ammettendo che Pogba è un calciatore di grande valore. Nonostante inizialmente sembrasse che il Marsiglia fosse uno dei club più probabili per l’ingaggio di Pogba, non è stato raggiunto alcun accordo, ma la situazione potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

Pogba non gioca dallo settembre 2023, quando ha disputato un match di Serie A contro l’Empoli prima che fosse confermata la sua squalifica. Il suo futuro resta incerto, ma il Marsiglia potrebbe rappresentare una destinazione interessante. Longoria ha sottolineato che, sebbene il focus del club sia sulla fine della stagione, Pogba potrebbe rivelarsi una risorsa preziosa da valutare nei prossimi giorni.