Pogba PSG, offensiva dei francesi: già presentata l’offerta

Il Psg ha fatto un’offerta a Pogba per strapparlo al Manchester United. La reazione del francese alla proposta ricevuta

Il Psg ha fatto un’offerta per anticipare la concorrenza e strappare Pogba al Manchester United. E’ quanto riporta Manchester Evening News.

Il club parigino, in particolare, avrebbe presentato un’offerta inferiore rispetto a quella proposta dai Red Devils per convincere il Polpo a firmare il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Per il portale inglese Pogba sarebbe aperto al Psg, ma preferirebbe fare ritorno alla Juve.