Pogba, svolta per il futuro: un club escluso dalla lista delle possibili destinazioni del centrocampista francese

Secondo quanto riportato da David Ornstein, firma del The Athletic, è da tagliare definitivamente fuori una delle possibili mete future di Paul Pogba: il Manchester City.

Il francese, infatti, non vorrebbe tradire i tifosi dello United passando agli storici rivali, ai quali quindi avrebbe già detto di no. Resta in piedi l’ipotesi di un ritorno alla Juve, favorita alla pari di Real Madrid e PSG.