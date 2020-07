Politano giura amore al Napoli: «Voglio restare qui a lungo»

Matteo Politano ha parlato prima della sfida contro il Sassuolo: le dichiarazioni dell’esterno del Napoli a DAZN

Matteo Politano, esterno offensivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Sassuolo.

EX SASSUOLO – «Fa un bellissimo effetto. Ho esordito con loro in Serie A e sono legatissimo a molti compagni che sono ora in campo. È sempre bello giocare con loro».

FUTURO – «Sono arrivato qui con grande entusiasmo e sono stato accolto benissimo. Spero di rimanerci a lungo».