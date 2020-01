Politano, nuovo incontro questa mattina tra Giuntoli e gli agenti del calciatore

Politano, segnali incoraggianti nella trattativa per il trasferimento del giocatore dell’Inter al Napoli

Continuano le trattative tra Napoli e Inter per la cessione di Politano. Come riporta Gianlucadimarzio.com infatti questa mattina è previsto un nuovo incontro tra il ds degli azzurri Giuntoli e gli agenti del calciatore.

La chiusura dell’affare sembra essere in discesa e la formula del trasferimento dovrebbe essere quella del prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto per un totale di 25 milioni.