Politano, Callejon, Castillejo: Milan, tre nomi per il dopo Suso

Il Milan vuole Politano del Sassuolo e non solo: per il dopo Suso i rossoneri valutano anche Callejon del Napoli e Castillejo del Villarreal

Matteo Politano, Samu Castillejo e José Maria Callejon fanno parte del casting del Milan per la controfigura di Suso. Il club rossonero sta pensando a intervenire sul mercato, qualora il numero otto andasse via in estate. Le voci dalla Premier League e dalla Liga si fanno sempre più continue per Suso e il Milan deve trovare un sostituto. Si è parlato di Callejon del Napoli, soprattutto perché il suo agente Quilon ha un buon rapporto con Mirabelli. Callejon, però, difficilmente vuole lasciare Napoli e ha un costo alto, oltre trenta milioni di euro per un trentunenne sembrano troppi. Nella scuderia di Quilon c’è anche Castillejo del Villarreal, che fa gola al Milan ma è il meno ambito dei tre. Attenzione al possibile scambio col cartellino di Carlos Bacca, in prestito al Sottomarino Giallo.

Politano Milan: le ultime di calciomercato

Se Callejon costa troppo e Castillejo piace, ma non fa impazzire letteralmente, ecco una terza opzione che viene sempre più battuta nelle ultime ore. Si tratta della pista Politano. Il giocatore del Sassuolo è stato accostato anche al Napoli e, paradossalmente, ha segnato gli ultimi due gol in Serie A proprio al Napoli e al Milan. Convincere il Sassuolo a cederlo non sarà facile, ma di sicuro i neroverdi vorranno venderlo più “a cuor leggero” in estate rispetto a una cessione a gennaio a campionato in corso. Se il Sassuolo dovesse rimanere in Serie A, Politano potrebbe avere anche una valutazione più alta, di circa trenta milioni; in caso di retrocessione, allora potrebbe essere comprato per una decina di milioni di euro in meno. Per Politano ancora non c’è niente di scritto, ma potrebbe essere lui il dopo Suso.