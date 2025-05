Politano: «Siamo padroni del nostro destino, ma le prossime vanno assolutamente vinte»

Le parole di Matteo Politano, esterno del Napoli, dopo il pareggio ottenuto dai partenopei in casa contro il Genoa

Matteo Politano ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Napoli contro il Genoa. Di seguito le sue parole.

PADRONI DEL DESTINO – «Siamo padroni del nostro destino, le prossime due partite dobbiamo assolutamente vincerle. Non ci sono alternative, da martedì dobbiamo ricaricarci e metterci subito al lavoro».

AMARO IN BOCCA – «C’è grande rammarico, conoscevamo l’importanza della partita. Vincere oggi ci avrebbe portato molto più vicini al nostro obiettivo. È tutto ancora nelle nostre mani, dobbiamo pensare solo a domenica e dimostrare chi siamo. Peccato, perché per come si era messa potevamo portarla a casa. Complimenti al Genoa che ha giocato a viso aperto».

GESTIONE DEL VANTAGGIO – «Dopo il 2-1 ci siamo abbassati leggermente, anche per merito loro che hanno alzato il ritmo. Avremmo potuto sfruttare meglio qualche ripartenza».

NIENTE CONDIZIONAMENTI – «Non ci siamo preoccupati dell’Inter, eravamo focalizzati su di noi. Ora bisogna resettare e crederci fino alla fine: possiamo vincere queste due partite».