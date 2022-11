Polverosi: «Verona Roma, la vittoria di Mourinho»

La vittoria della Roma di ieri sul campo dell’Hellas Verona è stata una vittoria tutta di Mourinho. Parole di Alberto Polverosi

La vittoria a Verona, che colloca la Roma al 4° posto, indice Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport queste valutazioni: «Sopravvivere. Questo aveva chiesto José Mourinho alla Roma prima di incrociare il Verona. Sopravvivere fino a metà novembre, fino alla sospensione del campionato. Quando riprenderà a gennaio avrà anche Dybala (Mondiale permettendo), Wijnaldum, il miglior Spinazzola, il miglior Zaniolo che ieri ha chiesto il cambio dopo pochi minuti della ripresa.

Ma per rendere possibile questa sopravvivenza, José ieri ha dovuto metterci tanto del suo. A Verona ha vinto con i cambi: per il diciottenne Volpato gol e assist, per il trentaquattrenne Matic (appena recuperato dall’ultimo infortunio) prestazione, traversa e assist, per El Shaarawy tanta corsa e gol a chiudere una gara fino a quel momento assai tormentata».