Pope, promessa mantenuta: Stones battuto e gol contro il Manchester City

La “profezia” di Pope si avvera: dopo le critiche a Stones, arriva il gol contro il Manchester City in FA Cup

Dalle parole ai fatti: Tom Pope, attaccante 34enne in forza al Port Vale (squadra di Football League Two), trova il gol promesso contro il Manchester City in FA Cup.

Il giocatore aveva punzecchiato a giugno Stones, centrale dei Citizens, con il seguente tweet: «Mi piacerebbe giocare contro di lui ogni settimana. Così segnerei 40 gol a stagione».