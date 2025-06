Porto, ad un passo l’arrivo di Farioli: cosa manca per chiudere

Le ultime sul possibile nuovo allenatore del Porto, con la trattativa aperta per Francesco Farioli. Tutti i dettagli in merito alla trattativa

Secondo Gianluca Di Marzio, Francesco Farioli sarà il nuovo allenatore del Porto. Il tecnico italiano è stato fortemente voluto dal presidente Villas Boas, che ha scelto lui per guidare la squadra dopo una stagione difficile. L’ufficialità però non è ancora arrivata, in quanto il club deve prima risolvere il contratto con l’attuale allenatore Anselmi.

La risoluzione, per motivi di bilancio, slitterà a luglio. Si attendono aggiornamenti importanti verso il prossimo fine settimana. Per il 36enne ex Ajax, questa esperienza rappresenta un importante passo avanti nella sua carriera.