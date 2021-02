Porto-Juventus: aggiornamenti su Cuadrado, Dybala e Bonucci. Le ultime

La Juventus si prepara alla sfida di Oporto contro la squadra di Coinceçao: i bianconeri fanno la conta tra infortunati e recuperi

La Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Porto: mercoledì 17 a Oporto va in scena l’andata degli ottavi di finale. LEGGI LE ULTIME SU JUVENTUSNEWS24.

I bianconeri, dopo la sfida contro il Napoli, fanno il punto sugli infortunati e sui recuperi: scontata l’assenza di Arthur come quella di Cuadrado. Speranze per Dybala per riaverlo tra i convocati mentre Bonucci dovrebbe tornare regolarmente in campo.