Porto Roma, Ranieri aspetta i gol di Dybala e mette in campo tutti i big, la probabile formazione

La Roma scende in campo questa sera contro il Porto: l’obiettivo è la vittoria e Ranieri si affida ai big e aspetta i gol di Dybala: la Joya cerca il primo gol in trasferta

La Roma scende questa sera in campo all’Estadio do Dragao contro il Porto nel playoff d’andata di Europa League. La coppa europea rimane l’ultimo obiettivo dei giallorossi con la corsa Champions in campionato molto compromessa e l’eliminazione in Coppa Italia. Per questo motivo Ranieri si affida a tutti i big questa sera – compreso Pellegrini – per cercare la vittoria e in particolare Paulo Dybala: la Joya in Europa League non ha ancora segnato in trasferta e questa sera vuole lasciare il segno. Davanti a Svilar difesa a tre con Mancini, Hummels e Ndicka; sugli esterni Saelemaekers e Angelino e in mediana Koné e Paredes. In attacco Dovbyk e dietro di lui l’argentino e capitan Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Angelino, Dybala, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri.