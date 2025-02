L'Atalanta e il suo amichevole Stephan Posch di quartiere: un braccetto nerazzurro da non sottovalutare in difesa - Calcio News 24

L’Atalanta e il suo amichevole Posch di quartiere che come braccetto si sta dimostrando all’altezza della situazione. Ora continuità per lo Scudetto

In un mondo dove gli attaccanti (anche quelli avversari) segnano ci vuole sempre una difesa fatta con la roccia, e quando un grande Isak Hien formato Hondo di SWAT non basta, c’è bisogno di qualche supereroe che dia una mano per il bene superiore (la giustizia? No, la Dea).

Prima all’Atalanta c’era in aiuto un Kossonou che, citando Ben 10, era un un 2×2 con le caratteristiche di xlr8, ora invece come braccetto è arrivato dall’universo Marvel di gennaio l’amichevole Stephan Posch di quartiere: un ragazzo all’apparenza semplice come Peter Paker, ma che con il costume nerazzurro addosso diventa una pedina niente male.

Arriva a Bergamo per tappare il buco lasciato da Giorgio Scalvini, e l’ultima recensione da parte della critica calcistica di Bologna stilata dal più severo dei J. Jonah Jameson, lo ha etichettato come un supereroe non all’altezza tra le Due Torri: nonostante con Thiago Motta avesse fatto vedere cose interessanti.

Via da Bologna (immaginando Italiano che lo lascia andare via in stile Jameson con tanto di “Licenziato!”), Posch arriva all’Atalanta dimostrando tutto tranne che essere un semplice tappabuchi in difesa: fisico, dinamismo, grandi capacità difensive e sopratutto una freccia che parte all’attacco arrivando anche a compiere qualche cross per poi ritornare indietro e difendere come un leone.

Il suo esordio in Coppa Italia contro il suo ex Bologna (spettatore dell’eliminazione della Dea) poi in campionato l’Atalanta non subisce neanche un goal con lui titolare inamovibile. Unica pecca la Champions League dove il Venom nerazzurro belga ha battuto sia lui che l’intera retroguardia.

Inutile piangere sul latte versato, Stephan Posch sta facendo bene e può ancora crescere con l’Atalanta: un giocatore decisivo per questo tour de force inseguendo lo Scudetto a suon di recuperi e attaccanti bloccati tra le sue ragnatele, e nel mezzo un bigliettino “Dal vostro amichevole Stephan Posch di quartiere”. Come giusto che sia.