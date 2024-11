Dinamismo e stabilità difensiva sotto il nome di Kossounou: una nuova garanzia per l’Atalanta

Velocità, dinamismo e ovviamente stabilità difensiva: Kossounou si è preso subito la retroguardia dell’Atalanta tra campionato e Champions

Il copione “ogni giocatore ha una sola grande caratteristica” è sempre stato un concetto predefinito e anche a tratti abbastanza arcaico, poi ci sono quei giocatori talmente completi da essere dinamici e capaci di fare più cose contemporaneamente.

Dire che Kossounou all’Atalanta sia soltanto un difensore centrale è riduttivo, un giocatore talmente completo che se fosse associato al mondo di Ben 10 sarebbe un 2×2 con le caratteristiche di xlr8 (e non può essere un caso visto che il mutante è nerazzurro).

Parziale sorpresa in quanto protagonista nella prima parte di stagione di quel Leverkusen imbattuto in Bundesliga e abbattuto nella notte di Dublino. Giovane, competitivo e con l’esperienza europea giusta: ciò che basta all’Atalanta per acquistarlo senza problemi, e beneficiarne delle sue prestazioni.

Eccezione fatta della gara con il Como (messo non nel suo ruolo) e qualche infortunio, Kossounou si è imposto fin da subito alla perfezione in entrambe le fasi: bravo a rubare palloni, pulito in ogni intervento, ma soprattutto un giocatore talmente veloce e con una buona visione di gioco da imporsi anche come centrocampista aggiunto attaccando la porta.

A Stoccarda è stato praticamente uno dei migliori in campo, compensando alla grande un leader come Kolasinac: anche perché le vittorie grazie “alla panchina” non riguardano solo l’attacco, ma tutti i reparti dell’Atalanta. Un giocatore che la difesa aveva fortemente bisogno: per il presente, ma anche per un futuro tanto vincente quanto a lungo termine.