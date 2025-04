Torino-Verona, Giacomo Ferri: «Nel 1985 gialloblu primi e granata secondi, è il rimpianto della mia carriera. Coco e Maripan fortissimi e la difesa di Vanoli ha anche altri...»

Le parole di Giacomo Ferri, ex difensore del Torino, in vista della gara di Serie A in programma contro il Verona. I dettagli

Giacomo Ferri è stato un difensore del Torino che sfiorò lo scudetto nel 1985, conquistato dal Verona. In granata ha avuto anche una parentesi come allenatore e nel ruolo da team manager. A La Gazzetta dello Sport ha raccontato come vede la squadra oggi guidata da Paolo Vanoli, oltre ad abbandonarsi ai ricordi della sua epoca nel weekend di Torino-Verona.

IL 1985 – «Sono passati velocissimi, quasi non me ne sono neanche accorto. Ma sono sempre 40 anni».

BAGNOLI, IL MISTER DEL VERONA – «È stato il capitano di una nave che ha guidato alla perfezione. Ha avuto dodici-tredici giocatori con i quali ha messo in difficoltà tutti. In quel campionato l’altra squadra che diede filo da torcere a tutti è stato il Toro: loro primi, noi secondi. Tutti gli altri dietro a inseguirci. Bellissimo».

POTEVA VINCERE QUELLO SCUDETTO – «È il più grande rimpianto della mia carriera. Per me che sono cresciuto nel settore giovanile del Toro, nato al Filadelfia, sarebbe stata la cosa più grande».

CON CHI FAREBBE COPPIA TRA COCO E MARIPANI – «Volentieri con entrambi, perché a me stanno entusiasmando. Nonostante siano al primo anno in Italia, contro di loro faticano tutti. Si integrano, e per una difesa è l’elemento ideale».

LA LORO FORZA – «La loro forza è che si completano. Coco è più giovane, ha la mentalità di una marcatura diversa, con la Lazio ha dato una bella risposta. Maripan non è proprio un difensore degli Anni 80: quando si sgancia e costruisce, diventa molto moderno».

LA DIFESA GRANATA – «La società sta facendo un ottimo lavoro, perché stanno costruendo un reparto difensivo competitivo. La difesa è sempre la base da cui partire. Col rientro di Schuurs, con Maripan e Coco con un anno in più in Serie A, con l’esperienza di Masina e l’ottimo Biraghi sarà un reparto importante. E poi c’è il portiere, Milinkovic, che è tra i più forti».