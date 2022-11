Pozzi: «Sampdoria Fiorentina è pesantissima, ecco che gara sarà»

L’ex attaccante della Sampdoria Nicola Pozzi ha parlato a ViolaNews della imminente sfida tra blucerchiati e Fiorentina. Le dichiarazioni

Le parole di Pozzi verso Sampdoria Fiorentina:

LE PAROLE – “Una gara pesantissima. La Sampdoria ha bisogno di una vittoria per accorciare in classifica, la Fiorentina altrettanto per tirarsi fuori da una zona non bella. Ma con Stankovic i blucerchiati hanno ritrovato uno spirito da battaglia, sarà un avversario pericoloso per la Fiorentina, prevedo una sfida aperta“