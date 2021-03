Prandelli: «I risultati non mi danno ragione ma niente paura» – VIDEO

Intervenuto in conferenza stampa, Cesare Prandelli, allenatore della Fiorentina, ha così parlato alla vigilia del match contro il Benevento

RISULTATI DOPO UN GIRONE DI GESTIONE – «Noi siamo giudicati in base ai risultati e in questo momento non ci danno ragione. Il calcio è così. I risultati sono quelli che sono, dobbiamo discuterne anche se cerchiamo di pensare solo alla partita. I giocatori si sono allenati molto bene. Hanno capito la situazione e partiamo pronti con un senso pratico delle cose e con la voglia di fare la partita».