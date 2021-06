Precedenti Italia Austria: le statistiche fanno sorridere Mancini

Precedenti Italia Austria: le statistische della sfida tra le due squadre fanno sorridere Mancini. Ecco tutti i dati sulla gara

L’Italia si gioca gli ottavi di finale di Euro 2020 contro l’Austria: i precedenti della gara fanno sorridere Mancini con gli azzurri che non hanno mai perso dal 1960.

«L’Italia è imbattuta nelle ultime 13 sfide contro l’Austria in tutte le competizioni (10V, 3N), dopo un’amichevole persa per 1-2 nel 1960. Queste due formazioni si affronteranno per la prima volta da un pareggio 2-2 in amichevole nell’agosto 2008. Familiare».