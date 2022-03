Dybala, Immobile, Iervolino: tutti i premi dell’Amico dei bambini

Questa sera alle ore 20 ci sarà la premiazione dell’Amico dei bambini: diversi i premiati da Dybala ad Immobile

Questa sera alle ore 20, presso la Sala Orlando di Palazzo Castiglioni in Corso Venezia 47 a Milano ci sarà la presentazione del 17^ Torneo Amici dei Bambini.

L’evento sarà presentato da Ivan Zazzaroni e Barbara D’Urso e ci sarà la premiazione di diversi giocatori e dirigenti del calcio italiano con il premio “Amico dei bambini”. Tra i direttori ci saranno: Iervolino, Sabatini, Finardi, Massara, Cherubini. Dionisi, Juric e Abate per la categoria allenatori. Fazio, Dybala, Immobile, Pessina, Caabria e Zanimacchia per i giocatori, mentre per la Tv ci saranno Chiambretti e Brandi. Lo riporta il Corriere dello Sport.