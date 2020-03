Premier Albania: «Tifo Juventus da bambino. Sugli interisti…»

Il primo ministro dell’Albania Edi Rama ha svelato i particolari del suo amore per la Juventus: «Bianconero fin da bambino»

Il premier dell’Albania Edi Rama ha raccontato la sua passione per la Juventus ai microfoni della Gazzetta dello Sport: «Io sono juventino fin da bambino, sopra il mio letto c’era la foto di Zoff. Prima di spegnere la luce lo guardavo, ricordavo a mia nonna che Dino era grande gra-zie a sua nonna che gli dava tante uova. E confesso la mia macchia su Mou: quando era in Italia, mi affezionai cosi tanto che ho gioito per le sue vittorie! Lo so, sembra una peccato mortale, ma da fedele lettore della Gazza non posso nasconderlo».

«Cos’è la Juventus? L’emanazione dello spirito che fa quadrato per vincere, anche contro ogni previsione. Mi hanno fotografato con giubbotti del club: sono belli, vanno bene in tempi duri come questi. Vale la pena rischiare di perdere qualche elettore interista…».