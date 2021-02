Premier League – Ancelotti: «Ci sta perdere con il City» – VIDEO

Il tecnico dell’Everton Carlo Ancelotti ha analizzato la la sconfitta interna contro il Manchester City di Pep Guardiola. Le sue parole

CI STA – «E’ stata una partita molto difficile. Abbiamo controllato bene per un’ora, difendendoci ovviamente. Per un’ora diciamo che siamo andati bene. Poi quando hanno segnato il secondo gol è stato quasi impossibile tornare in partita. Non abbiamo rimpianti, ci sta perdere con il City. Credo sia sulla strada giusta per vincere il titolo».