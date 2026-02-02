Premier League, chiusura di calciomercato col botto! Strand Larsen al Crystal Palace (e Mateta…), doppio annuncio di Chelsea e Forest

Premier League, gli acquisti e le cessioni dell’ultimo giorno di calciomercato. Tutti i dettagli e le operazioni ufficializzate

Il calciomercato inglese chiude i battenti con fuochi d’artificio e movimenti strategici che ridisegnano gli equilibri della Premier League. Nelle ultime ore frenetiche, a prendersi la scena sono stati soprattutto il Crystal Palace, il Nottingham Forest e il Chelsea, protagonisti di tre operazioni ufficiali molto diverse tra loro.

Palace: record per il gigante norvegese

La notizia più rilevante arriva da Selhurst Park. Il Crystal Palace ha annunciato l’ingaggio di Jørgen Strand Larsen, centravanti norvegese di 25 anni, prelevato dal Wolverhampton. L’operazione è stata definita dal club stesso come un “accordo record”. Il dato tattico interessante, che intreccia il mercato inglese con quello italiano, è che l’arrivo di Strand Larsen si è concretizzato nonostante il mancato approdo di Jean-Philippe Mateta al Milan. Le Eagles si ritrovano ora con un reparto offensivo affollato e di altissimo profilo. Strand Larsen, autore di 14 gol in 35 presenze nella scorsa Premier League e punto fermo della nazionale norvegese, ha firmato un contratto di quattro anni e mezzo e indosserà la maglia numero 22. “È un’esperienza che desideravo fare da molto tempo, sono qui per portare energia e gol”, ha dichiarato l’attaccante. Entusiasta il presidente Steve Parish: “Siamo lieti che Jørgen abbia scelto noi, sarà una risorsa preziosa”.

Forest e Chelsea: le altre mosse

Non sta a guardare il Nottingham Forest, che puntella la corsia mancina con Luca Netz. Il terzino sinistro tedesco, classe 2003, arriva per garantire spinta e qualità in fase di cross, confermandosi come uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo a livello europeo. Infine, mossa interna per il Chelsea. I Blues hanno confermato ufficialmente il ritorno alla base di Mamadou Sarr. Il giovane difensore centrale, gigante di 1,94 m, è stato richiamato dal prestito allo Strasburgo (club satellite della galassia BlueCo). La dirigenza londinese ha deciso di interrompere l’esperienza in Ligue 1 per aggregare subito il giocatore alla prima squadra, offrendo un’alternativa fisica in più per la retroguardia nella seconda parte di stagione. Kalvin Philipps, infine, lascia il Manchester City e approda allo Sheffield United.