Premier League, le big inglesi dominano il mercato: la soglia del miliardo è sempre più vicina

La Premier League si conferma il campionato più ricco e ambizioso d’Europa: le big inglesi dominano il mercato, con quasi un miliardo già speso

Il miliardo è sempre più vicino. Le big della Premier League stanno accelerando sul mercato e, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la soglia dei 850 milioni di euro è stata già superata: nel prossimo giro di colpi potrebbero essere Liverpool e Arsenal a spingere le spese del campionato inglese verso il traguardo a nove zeri. La corsa è apertissima e i nomi coinvolti fanno tremare l’Europa.

L’Arsenal è sulle tracce di Viktor Gyökeres, bomber svedese dello Sporting autore di 54 gol in 52 partite nella passata stagione. L’operazione potrebbe arrivare fino a 80 milioni, ma lo Sporting frena per via di bonus ritenuti troppo complessi da raggiungere. Gli agenti del giocatore sono già a Londra e la volontà di Gyökeres è chiara: vuole vestire la maglia dei Gunners. In attesa dello sblocco, il club di Arteta ha già messo a segno due colpi a centrocampo: Martin Zubimendi, prelevato dalla Real Sociedad per circa 65 milioni, e Christian Norgaard dal Brentford, arrivato per 17 milioni bonus inclusi.

Il Liverpool risponde con una doppia operazione in attacco: Darwin Nunez è in uscita e i Reds hanno messo nel mirino Aleksander Isak. Il Newcastle però non vuole privarsene per meno di 170 milioni di euro. Troppo. Così il Liverpool ha virato su Hugo Ekitike dell’Eintracht Francoforte, valutato 100 milioni. Un affare più gestibile, anche se il club tedesco ha già rifiutato 90 milioni dal Newcastle. D’altronde, l’Eintracht è una fucina di affari milionari: basti pensare a Jovic, Kolo Muani e Marmoush.

Il colpo record dell’estate resta Florian Wirtz al Liverpool per 136 milioni, mentre il Manchester City ha già toccato i 249 milioni di spesa, con innesti come Reijnders dal Milan, Ait-Nouri e Cherki. Bene anche il Chelsea: 230 milioni investiti, ma già 111 rientrati con la vittoria nel Mondiale per Club. I 70 milioni per Joao Pedro sembrano ben spesi. E con Maresca pronto a lanciare i nuovi talenti come Estevao e Jamie Gittens, la Premier si conferma un campionato che nuota nell’oro. E lo investe senza timori.