Premier League, cosa succede dopo la sospensione? – VIDEO

Premier League sospesa, cosa succede ora: ecco quali sono tutti i retroscena, il Liverpool rischia il titolo?

La sospensione dei campionati è stata ufficializzata, ma ora resterà da capire cosa succederà. In Premier League ci sono diverse ipotesi, come la non assegnazione del titolo e l’azzeramento totale della stagione.

Il West Ham e il Tottenham hanno sicuramente l’interesse ad annullare la stagione, gli Spurs di Mourinho hanno faticato molto per via degli infortuni. Ad ogni modo l’interesse è quello di poter terminare la stagione o assegnare il titolo al Liverpool, prendendo in considerazione la classifica dell’ultima giornata completata.