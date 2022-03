Premier League, dietrofront dalla Cina: le partite saranno trasmesse regolarmente

Dietrofront da parte del governo cinese sulla trasmissione delle partite di Premier League. Ecco cosa ha portato a questa mossa

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il governo cinese è pronto a fare un passo indietro sulla trasmissione delle partite di Premier League.

Nelle gare previste per domani non è in programma alcuna manifestazione contro la guerra in Ucraina. Una mossa che ha consentito il dietrofront del governo cinese, anche se solo provvisoriamente.