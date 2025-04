Premier League: sono Leeds e Burnley le prime due neopromosse. Ai play-off lo Sheffield United

È finito il periodo in serie cadetta di Leeds e Burnley che nel lunedì “di Pasqua” festeggiano il ritorno in Premier League grazie alla matematica promozione diretta.

Il Leeds ha aperto la giornata con una prestazione travolgente, imponendosi per 6-0 sullo Stoke City a Elland Road, vera e propria dimostrazione di forza della squadra di Danierl Farke che dopo due stagioni in Championship torna in massima serie inglese.

In serata, nello scontro diretto per la promozione, è sto il Burnley a completare l’opera avendo avuto la meglio per 2-1 su un agguerrito Sheffield United e centrando il ritorno in Premier League al primo tentativo dopo la retrocessione dello scorso anno. Per lo Sheffield United, sconfitto, tocca riporre le proprie speranze nei playoff.