Premier League, ok dal Governo per la ripresa: nodo club ribelli

Il Governo inglese ha dato il via libera alla ripresa della Premier League: la stagione 2019/20 potrebbe ripartire dal primo giugno

La Premier League può ripartire. Il Governo inglese ha concesso il via libera alla ripresa delle manifestazioni sportive, rigorosamente a porte chiuse, nonostante l’emergenza Coronavirus sia ancora in atto.

La data di inizio del campionato inglese è fissata per il prossimo primo giugno. Dopo la Bundesliga, anche in Inghilterra si potrebbe tornare a giocare. Il condizionale è d’obbligo: Brighton, Aston Villa e Watford sono contrari alla ripresa e potrebbero far valere la propria posizione durante la riunione decisiva di lunedì prossimo.