La Premier League non riprenderà il proprio regolare svolgimento entro il 30 aprile: l’annuncio ufficiale della FA

La Premier League non ripartirà prima del 30 aprile. Ad annunciarlo è il consiglio di amministrazione della FA, in seguito a una riunione tenutasi in videoconferenza con i maggiori esponenti del calcio inglese.

A causa dell’emergenza Coronavirus saranno ridiscussi i termini del campionato 2019/20, concordando inevitabilmente una scadenza oltre il primo giugno.