Premier League, tre giornate di squalifica a Idrissa Gueye dopo lo schiaffo a Keane

Premier League, tre giornate di squalifica a Gueye dopo lo schiaffo a Keane. Ecco cosa è successo tra i due calciatori
Uno degli episodi più clamorosi della dodicesima giornata di Premier League è arrivato durante Manchester United-Everton. Dopo appena 13 minuti di gioco, Idrissa Gueye ha perso la calma con il compagno Michael Keane, arrivando addirittura a colpirlo con uno schiaffo.
Il cartellino rosso immediato
La scena ha sorpreso tutti: Pickford ha provato a trascinare via Gueye, ma l’arbitro non ha esitato a estrarre il cartellino rosso, costringendo il centrocampista senegalese a lasciare il campo e rientrare negli spogliatoi.
La sanzione ufficiale
Quattro giorni dopo la partita, è arrivata la decisione della Premier League: tre giornate di squalifica per Gueye. Il giocatore dell’Everton salterà le sfide contro Newcastle, Bournemouth e Nottingham Forest.
Il ritorno in campo
Il rientro è previsto per il 13 dicembre, nella delicata gara contro il Chelsea. Un’assenza pesante per Fabio Grosso, che dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini più esperti in un momento cruciale della stagione.
