Presidente Ludogorets: «Spero che l’Inter vinca lo Scudetto»

Il presidente del Ludogorets Domuschiev ha parlato dell’Inter in previsione del prossimo match di Europa League

Il presidente del Ludogorets Kiril Domuschiev ha parlato dell’Inter, prossima avversaria in Europa League: «I soldi non giocano in campo. Qualche anno fa siamo riusciti a pareggiare contro il PSG a Parigi. Ora abbiamo bisogno di un po’ di fortuna».

Poi un appunto sulla Serie A, con la sfida tra i nerazzurri di Antonio Conte e i bianconeri di Maurizio Sarri: «Spero che l’Inter possa vincere lo Scudetto, mi piace più della Juventus».