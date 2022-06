Calciomercato Torino, chi rientra dal prestito: Segre cerca una chance

In casa Torino torneranno tanti giocatori dai prestiti: Segre punta a convincere Juric, Verdi è in partenza, esami per Millico e Rauti

Ivan Juric ha detto chiaramente che voleva dieci acquisti: questo, infatti, il conteggio dell’allenatore visti i tanti prestiti che sono terminati con la stagione scorsa. Da Mandragora a Praet, da Brekalo a Pobega, sono soltanto alcuni dei calciatori che hanno chiuso l’esperienza in granata. Ci sono ancora trattative in piedi con la Juventus e il Leicester per il centrocampista e per il fantasista, ma al momento non si registrano grandi passi in avanti. In vista del ritiro, però, torneranno alla base i granata che hanno vissuto a loro volta una stagione in prestito, con l’allenatore che ha già fatto intendere di volerli visionare.

Esame per Verdi

Il big a tornare sotto la Mole è Verdi, protagonista di un’ottima seconda parte di campionato con la Salernitana. Ha trascinato i campani alla salvezza, ora si discuterà del futuro: possibile che torni proprio a Salerno, anche se il presidente Cairo attende un’offerta interessante considerando anche i quasi 25 milioni di euro spesi per strapparlo al Napoli. Difficile che Verdi possa trovare spazio nello scacchiere di Juric, ma intanto è uno dei giocatori che rientrerà dal prestito.

Giovani in prova

Qualche chances in più potrebbe averla Segre, al rientro dopo la stagione al Perugia. Il centrocampista aveva già provato l’anno scorso a convincere Juric, ci riproverà durante la prossima estate. Pronti a tornare alla base anche Millico e Rauti, i due attaccanti che fecero faville con la Primavera ma che con i grandi non sono ancora riusciti ad emergere. Da Cosenza rientrerà Kone, che proprio con Juric visse l’esordio in serie A: il classe 2000, dopo la retrocessione con il Crotone, dovrà valutare cosa fare in futuro. Dalla C, invece, sono attesi Adopo e Celesia, i cui profili però sembrano ancora acerbi per la serie A.