Preziosi: «Stop Serie A apocalittico, Genoa perderebbe 30 milioni»

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi teme che il campionato di Serie A possa non essere portato a termine

Intervenuto ai microfoni di Radio Rai, Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha sottolineato quanto lo stop definitivo della Serie A potrebbe danneggiare i club.

«Stop del campionato? Ne verrebbe fuori uno scenario apocalittico, sconvolgerebbe tutti i piani di chi appartiene a questo mondo. Siamo ancora in attesa di capire cosa faranno le tivù, aspettiamo che vengano rispettati gli accordi. Il Genoa avrebbe tra i 20 e i 30 milioni di danni, anche se non sono stati fatti i calcoli per ora. C’è il discorso degli abbonamenti, come risarcire i tifosi… sSarebbe un disastro. Spero che la ripresa possa essere un punto fermo per tutti».