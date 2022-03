Preziosi sul Var: «Serve un challenge per squadra a partita». Le parole dell’ex presidente del Genoa

Intervistato da Vikonos Web Radio/Tv l’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi si è così espresso sul tormentato episodio del rigore non fischiato a Belotti in Torino-Inter.

Le sue parole: «Su Belotti è un rigore clamoroso, tutto ciò dimostra quanto sia disastroso non andare al Var a vederlo, bisognerebbe avere quasi l’obbligo di andare a valutare tutti gli episodi dubbi. Dico di più: ogni squadra dovrebbe avere l’occasione almeno di un challenge a partita, chiedere all’arbitro di andare a rivedere un’azione in cui si è sentita penalizzata. Altrimenti diventa tutto discrezionale e non se ne esce più».