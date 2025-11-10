Serie A
Le prime pagine sportive nazionali – 10 novembre 2025
Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi in edicola: Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. I dettagli
Inter Lazio, il commento di Di Canio: «L’Inter di Chivu ha perso un po’ di estetica ma ha trovato la concretezza che mancava»
Thiago Motta futuro ancora incerto. L’ex Juve piace all’estero: Ajax alla porta, ma lui ha una preferenza in Serie A che potrebbe liberarsi a breve! La situazione
Juve, hai il tuo nuovo condottiero: cuore e anima dei bianconeri! Con Spalletti è tornato ad avere il fuoco dentro! – VIDEO di Andrea Bargione
Juventus, l’analisi di Andrea Bargione: gol e rabbia trasformano Vlahovic nel nuovo leader della Vecchia Signora Una prestazione da leader...