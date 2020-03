Principe Alberto di Monaco positivo al Coronavirus: il comunicato

Il Principe Alberto II di Monaco è risultato positivo al test del Coronavirus: il comunicato del Principato sulle sue condizioni

Altro personaggio noto contagiato dal Coronavirus. Il Principe Alberto II di Monaco, infatti, è risultato positivo al test per il COVID-19. Le sue condizioni di salute sono buone, come comunicato in una nota dal Principato.

«Le sue condizioni di salute non destano preoccupazione, è seguito dal suo medico e da un team di specialisti dell’ospedale Principessa Grace. Continua a lavorare dallo studio nei suoi appartamenti ed è in contatto costante con i membri del gabinetto e i collaboratori»