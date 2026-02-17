Connect with us

Probabili formazioni Galatasaray Juve: Spalletti sorprende, doppia mossa inaspettata per il match di Champions! A cosa sta pensando

Published

2 ore ago

on

By

Spalletti Inter Juve 1

Probabili formazioni Galatasaray Juve: Spalletti ha in mente questa doppia mossa inaspettata per il match d’andata dei playoff di Champions

Tra le partite di oggi dei playoff di Champions c’è Galatasaray-Juve. La Juventus è sbarcata a Istanbul con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle le scorie del Derby d’Italia e le polemiche arbitrali sul caso Bastoni-Kalulu. Luciano Spalletti ha dovuto ridisegnare la squadra a causa di un forfait pesante dell’ultima ora.

Tegola David, recupera Thuram

La notizia negativa riguarda Jonathan David. L’attaccante canadese non è stato convocato a causa di un fastidio all’inguine accusato durante la rifinitura. Un’assenza che pesa, ma che viene parzialmente bilanciata dal recupero di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese ha smaltito i recenti acciacchi e, secondo le ultime indiscrezioni, partirà titolare dal primo minuto.

La mossa a sorpresa: McKennie “Falso Nove”

Senza David e con Vlahovic ancora ai box, Spalletti ha sciolto le riserve sull’attacco con una mossa audace. Niente spazio dall’inizio per Lois Openda, bensì fiducia totale a Weston McKennie. Il texano agirà da punta centrale atipica nel 4-3-3 disegnato dal mister. Una scelta dettata dalla sua capacità di inserimento e sacrificio, considerata indispensabile per scardinare la difesa turca.

La probabile formazione

Davanti a Michele Di Gregorio, confermata la difesa a quattro con Pierre Kalulu, Gleison Bremer, Lloyd Kelly e Andrea Cambiaso. A centrocampo, le chiavi della regia saranno affidate a Manuel Locatelli, affiancato dalla fisicità di Thuram e dalla qualità di Teun Koopmeiners. In avanti, il tridente vedrà ai lati di McKennie la fantasia del portoghese Francisco Conceição e il talento cristallino di Kenan Yildiz, l’idolo di casa attesissimo dai tifosi turchi.

JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Locatelli, Thuram; Conceição, McKennie, Yildiz. All. Spalletti.

