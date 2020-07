Probabili formazioni Genoa-Inter: un’altra occasione per Eriksen

Genoa-Inter, di seguito le probabili formazioni scelte da Nicola e Conte, entrambi con due obiettivi enormi diametralmente opposti

COME ARRIVA IL GENOA- Squadra quasi al completo per Nicola che dovrà lottare fino all’ultimo per distanziare il Lecce terz’ultimo, al momento lontano 4 punti. Il Grifone arriva dalla vittoria nel Derby, niente di più esaltante dal punto di vista mentale.

COME ARRIVA L’INTER- Senza considerare l’altalena nerazzurra post Covid, Conte ha la grande possibilità di tornare al secondo posto, portando co sè in gruppo De Vrij, anche se non al meglio.

GENOA (4-4-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Criscito; Iago Falque, Behrami, Schöne, Jagiello; Pandev, Pinamonti.

Squalificati: Lerager

Indisponibili: Romero, Radovanovic

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Godin; Moses, Gagliardini, Borja Valero; Biraghi, Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Squalificati: Barella

Indisponibili: Sensi, Vecino, De Vrij