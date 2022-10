Probabili formazioni Maccabi Haifa Juventus: le scelte di Allegri

La probabile formazione di Maccabi Haifa Juventus in vista della partita di domani in Israele che i bianconeri sono chiamati a vincere

Domani sera la Juventus è chiamata a vincere contro il Maccabi Haifa. Per domani sera Allegri recupera Di Maria, a centrocampo dovrebbero tornare titolari Paredes e McKennie, mentre in difesa probabile turno di riposo per Bonucci. Di seguito la probabile formazione.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Danilo, Alex Sandro; McKennie, Paredes, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.