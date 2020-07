Probabili formazioni Parma Sampdoria: Inglese sfida Quagliarella. Ben 4 indisponibili per mister D’Aversa

Due punti di distacco. Parma e Sampdoria si sfidano in questa 34a giornata di serie A con l’ambizione di chiudere nel migliore dei modi il loro campionato. La squadra di mister Ranieri sta vivendo un buon periodo di forma e vuole togliersi dai guai il prima possibile. I ducali, invece, vogliono tornare al successo dopo un periodo negativo.

COME ARRIVA IL PARMA – Darmian e Grassi saranno squalificati, mentre Cornelius, Kucka, Scozzarella e Bruno Alves non saranno a disposizione del tecnico dei ducali che manderà in campo il solito 4-3-3: Gervinho e Kulusevski andranno a supporto di Inglese.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – Torna Quagliarella, insieme a lui ci sarà Bonazzoli nel 4-4-2. Soltanto un indisponibile per mister Ranieri che dovrà rinunciare a Vieira. Linetty, Thorsby, Ekdal e Jankto si posizioneranno in cabina di regia.

Probabili formazioni Parma Sampdoria

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Dermaku, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho.

Squalificati: Darmian, Grassi

Indisponibili: Cornelius, Kucka, Scozzarella, Bruno Alves

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Linetty, Thorsby, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Bonazzoli.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Vieira