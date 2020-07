Probabili formazioni Udinese Sampdoria: Quagliarella titolare, torna Sema

Probabili formazioni Udinese Sampdoria: ancora panchina per Fabio Quagliarella, Gotti conferma Lasagna-Okaka

Scontro salvezza tra due squadre in un buon momento di forma. I friulani sono tredicesimi in classifica con 35 punti, frutto di 9 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte, e hanno 3 lunghezze di vantaggio sui genovesi, sedicesimi a quota 32, con un cammino di 9 vittorie, 5 pareggi e 17 k.o. Per entrambe le formazioni l’obiettivo è provare a centrare i 3 punti per allontanarsi dalla zona più calda e avvicinare quota 40.

COME ARRIVA L’UDINESE – Gotti deve fare i conti con qualche acciacco a centrocampo. Oltre al lungodegente Madragora rischia di stare fuori anche Jajalo. In caso di forfait pronto Walace con ai lati gli intoccabili De Paul e Fofana. Stryger Larsen agirà sulla destra con Sema nella corsia opposta. Davanti confermata la coppia Lasagna-Okaka.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA – Ranieri recupera Quagliarella in attacco: il bomber campano, smaltiti i problemi fisici, riprenderà il suo posto, supportato da Ramirez. A centrocampo, nel 4-4-1-1 del tecnico romano, a destra potrebbe agire Thorsby, con Jankto a sinistra e in mezzo la coppia composta da Linetty ed Ekda.

Probabili formazioni Udinese Sampdoria

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Lasagna, Okaka. Allenatore: Gotti

SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Linetty, Jankto; Ramirez; Quagliarella. Allenatore: Ranieri