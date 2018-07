Pronostici Serie A: ecco le quote per lo scudetto 2018/2019

Serie A 2018/2019: i bookmakers hanno già pubblicato le quote relative alla vittoria dello Scudetto. Favorita la Juventus, dietro Napoli, Inter e Roma

Mancano 40 giorni all’inizio del campionato di Serie A e molte squadre hanno già iniziato i ritiri per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. In questi giorni, oltre al Mondiale giunto alle semifinali, fa banco la finestra estiva del calciomercato che ha già regalato numerosi colpi di scena a tifosi e non solo. La regina delle trattative è sicuramente quella che è stata definita “l’affare del secolo”: il possibile passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus che sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Un trasferimento simile rinforzerebbe in maniera esponenziale i bianconeri, già vincitori degli ultimi sette campionati e delle ultime quattro Coppe Italia, che hanno come obiettivo la Champions League. A Torino mentre si aspetta CR7 sono già arrivati alla corte di Massimiliano Allegri Joao Cancelo, Emre Can, Spinazzola, Caldara e Perin.

Anche il mercato dell’Inter ha fatto felici i supporters nerazzurri che hanno dato il benvenuto a ben cinque acquisti: Asamoah, De Vrij, Lautaro Martinez, Nainggolan e Politano. Anche in casa Roma sono arrivate diverse pedine con il colpaccio Javier Pastore che si è unito ai neo acquisti Bianda, Kluivert, Cristante, Marcano, Mirante, Santon e Zaniolo. Il Napoli che sogna di portare alle pendici del Vesuvio Angel Di Maria ha già presentato Karnezis, Meret e Fabian Ruiz anche se il vero colpo è arrivato sulla panchina con la firma di Carlo Ancelotti. A non essere del tutto entusiasti sono i tifosi del Milan che, dopo un calciomercato sfavillante nella scorsa stagione, dovranno accontentarsi, come ha dichiarato il ds Mirabelli, di un mercato a costo zero.

Il calciomercato sposta, dunque, sicuramente gli equilibri delle società, ma anche del nostro campionato che tra oltre un mese prenderà il via. Intanto c’è già chi pronostica e si interroga sull’esito della prossima Serie A e i bookmakers hanno già pubblicato le quote relative alla possibile vincente. La favorita rimane la Juventus a cui le case di scommesse hanno assegnato una quota tra i 1.60 e 1.62, che potrebbe diminuire ulteriormente se Ronaldo dovesse sbarcare a Torino. La principale rivale della Vecchia Signora, secondo i bookmakers, è il Napoli con una quota tra i 5 e i 6.50. L’ottima campagna acquisti ha permesso all’Inter di piazzarsi tra le prime tre favorite e i bookmakers hanno assegnato ai nerazzurri delle quote che si aggirano intorno ai 7.50 e i 9.00. Un eventuale successo della Roma verrebbe, invece, pagato intorno ai 7.50-9.00. Improbabile, ma non impossibile, secondo i siti di scommesse, un trionfo del Milan che sarebbe ripagato 16-21 volte la posta in palio. Ecco quote e pronostici della Serie A 2018/2019 dei maggiori siti di scommesse (SNAI – Eurobet – Bwin – Unibet – Intralot):

Juventus: 1.60 – 1.62 – 1.60 – 1.60 – 1.62

Napoli: 6.00 – 5.00 – 5.50 – 6.50 – 5.00

Inter: 7.50 – 8.00 – 9.00 – 7.50 – 8.50

Roma: 9.00 – 9.00 – 7.50 – 7.50 – 9.00

Milan: 20.00 – 18.00 – 21.00 – 16.00 – 20.00