Protocollo medico serie A, rimangono i nodi sui nuovi contagi: l’obiettivo è quello di riprendere in totale sicurezza

L’obiettivo è quello di ripartire in totale sicurezza. L’edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio al protocollo medico che verrà applicato in serie A in caso di ripresa del campionato.

Domani la Federazione – si legge – sarà in videoconferenza con il comitato tecnico-scientifico. I nodi riguardano ancora gli eventuali nuovi positivi e la relativa quarantena, ma si parla anche della possibilità di effettuare maggiori tamponi.