Protocollo serie A, ecco quali sono le regole attuali: i club ora vogliono chiarezza da parte della Lega calcio e del Governo

Il protocollo del Governo è uno degli argomenti più discussi negli ultimi giorni: la Gazzetta dello Sport in edicola oggi ha fatto un punto sulla situazione, con tutte le regole attuali che i club devono rispettare.

Al momento i test sono tre in dieci giorni e i raduni per gli allenamenti devono essere chiusi per due settimane. Solo nei giorni successivi la quarantena verrebbe allentata.